Дмитрий Гордон неожиданно засветился на танцполе и удивил дружбой с MONATIK

Известный интервьюер Дмитрий Гордон был замечен на концерте Дмитрия Монатика. Построенный на территории паркинга танцпол собрал почти весь шоу-бизнес.

В Киеве прошел первый из четырех концертов Дмитрия Монатика. Среди звезд и коллег Дмитрия по сцене редакция ТСН.ua увидела на танцполе Олю Полякову, Наталью Могилевскую, Джамалу, Владимира Дантеса, Евгения Кошевого, Катю Осадчую и многих других. Несколько неожиданно было встретить среди них и известного журналиста Дмитрия Гордона. ТСН.ua спросила у него, является ли он поклонником творчества Монатика и какова его любимая песня. "Мы с Дмитрием дружим уже много лет. Но именно на этот концерт меня уговорила пойти моя жена, ведь во время войны я никуда не хожу. Моя любимая песня из его репертуара — это "Кружить", — ответил Гордон журналистке ТСН.ua. Кстати, Гордон, пожалуй, единственная знаменитость, пришедшая на мероприятие с личной охраной.

Дмитрий Гордон и Наталья Могилевская

Также мы не могли не спросить известного интервьюера, смотрел ли он интервью Потапа российскому журналисту Юрию Дудю, с которым в свое время тоже имел общий ТВ-разговор.

"Не смотрел и не собираюсь. Мне это совсем не интересно. Я вообще мало смотрю других интервью – те герои, которые у меня вызывают интерес, я их к себе сам приглашаю, а те, кто не интересны, зачем я буду тратить на них свое время?", — сказал ТСН.ua Гордон.

Сам концерт Дмитрия Монатика надолго запомнится его поклонникам, ведь во время него артист впервые представил новые треки из четвертого альбома под названием "Вічно танцююча людина" и удивил профессиональными хореографическими соло-постановками вместе со своими бэк-вокалистками.

Большой репортаж о новом шоу артиста читайте скоро на ТСН.ua.

Напомним, украинский телеведущий Анатолий Анатолич раскритиковал Потапа за интервью российскому журналисту и более того, обвинил его во лжи.

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