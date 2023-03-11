Дмитрий Гордон объяснил, почему продолжает вести YouTube-проект на русском и просит украиноязычных гостей перейти на русский

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему после начала полномасштабного вторжения россии в Украину продолжил вести свой YouTube-проект на русском языке.

В программе "Слава+" Гордон поделился, что у него есть правило – если он общается с людьми, которые говорят исключительно на украинском, он "охотно переходит на украинский язык".

А вот о своих программах на YouTube-канале, в которых говорит по-русски, журналист объяснил, что преследует определенную цель:

"Почему в YouTube я общаюсь на русском и почему прошу иногда своих украиноязычных гостей тоже общаться на русском языке, потому что территория YouTube, в основном, российская. И еще мне очень важно достучаться до русскоязычной аудитории, которая живет и в россии тоже", — прокомментировал Гордон.

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Журналист верит, что он сможет достучаться до умеющих думать россиян. По словам Гордона, прежде всего он нацелен на москвичей, потому что "все революции совершаются в столицах":

"Вода камень точит. Я не верю в то, что это можно сделать для подавляющего большинства россиян, но я верю в то, что это можно сделать с москвичами, с питерцами. Потому что главное не российская аудитория в полном смысле слова. Меня не беспокоит Чита или Челябинск. Меня беспокоит Москва прежде всего. Потому что все революции совершаются в столицах. И если будет критическая масса людей в Москве, которые зададут себе наконец вопрос что происходит, и что будет с ними дальше и что будет с миром...Ну, шанс есть", — уверен Гордон.

Дмитрий Гордон и Слава Демин

Журналист также считает, что те оскорбительные посты, которые он размещает в Instagram о россиянах, также повлияют на тех из них, кто умеет думать:

"Я хочу чтобы те, на кого я рассчитываю, видели эту тупость, это обнищание, эту глубину "русского мира". Это элемент того, что я хочу донести до думающей российской аудитории. А такая, я уверен, есть", — добавил Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон рассказал, сколько денег тратит, чтобы содержать свою большую семью, которая сейчас находится за границей. Журналист признался, что ему пришлось продавать свои приобретенные до полномасштабной войны машины.

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