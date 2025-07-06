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Дмитрий Гордон ошеломил фото с молодой Бужинской: как артистка изменилась до неузнаваемости
Дмитрий Гордон поделился архивным фото с юной Екатериной Бужинской. Кадр был сделан почти 30 лет назад.
Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон ошеломил фото с еще совсем молодой певицей Екатериной Бужинской.
Знаменитость опубликовал архивный снимок в своем Instagram. Фотография была сделана в далеком 1997 году. На фото Екатерину Бужинскую просто не узнать. Артистке тогда было всего 18 лет, и она только начинала свой профессиональный творческий путь. Тем не менее, неизменными остались белые волосы Екатерины Бужинской и кудри.
Тем временем Дмитрий Гордон позировал в стильном костюме. У журналиста тогда уже была редкая вещь - телефон. Кстати, на фоне Дмитрия Гордона и Екатерины Бужинской можно разглядеть певца Иво Бобула.
"1997 год, с юной Катей Бужинской и огромной мобилой в редком корпусе под орех. Сзади видно Иво Бобула. Фото Юрия Квеленкова", - подписал снимок журналист.
Екатерина Бужинская уже отреагировала на пост Дмитрия Гордона. Она отметила, что фотография замечательная, которая навеяла ей прекрасные воспоминания: "Замечательное фото, хорошие воспоминания".
Напомним, недавно Дмитрий Гордон делился архивным фото с латвийской певицей Лаймой Вайкуле. На снимке можно заметить, как артистка выглядела в молодости.