Дмитрий Гордон ошеломил, как выглядел с Ольгой Сумской 20 лет назад
Журналист показал, как они выглядели в 2005 году.
Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился редкими кадрами с актрисой Ольгой Сумской из личного архива.
Как признался Гордон, фото было сделано еще в 2005 году. Тогда ему было 38, а Сумской — 39 лет. На снимке актриса позирует в изысканном черном платье, а журналист предстал в сером костюме и розовой рубашке с галстуком.
«Ольгу Сумскую поздравляю с днем рождения, который уже прошел! Пью за ее здоровье третий день! А это — 2005 год», — написал Дмитрий в Instagram.
Сама Сумская сразу положительно отреагировала на архивные кадры, поблагодарила Дмитрия и отметила, что помнит этот день.
«Дмитрий, Боже, я благодарю искренне! Помню этот день! Обнимаю всем сердцем», — написала звезда.
Поклонники были в восторге от фотографий и начали обсуждение в комментариях:
Ольга — невероятно красивая! Дмитрий, вы — харизматичный!
Две легенды!
Невероятная красавица!
Напомним, недавно Ольга Сумская растрогала поздравлением на день Независимости Украины. Актриса вместе с коллегами Тарасом Цимбалюком, Натальей Денисенко, Владимиром Горянским и другими снялась в специальном видео к празднику.