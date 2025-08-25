ТСН в социальных сетях

Гламур
578
1 мин

Дмитрий Гордон ошеломил, как выглядел с Ольгой Сумской 20 лет назад

Журналист показал, как они выглядели в 2005 году.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дмитрий Гордон и Ольга Сумская

Дмитрий Гордон и Ольга Сумская

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился редкими кадрами с актрисой Ольгой Сумской из личного архива.

Как признался Гордон, фото было сделано еще в 2005 году. Тогда ему было 38, а Сумской — 39 лет. На снимке актриса позирует в изысканном черном платье, а журналист предстал в сером костюме и розовой рубашке с галстуком.

«Ольгу Сумскую поздравляю с днем рождения, который уже прошел! Пью за ее здоровье третий день! А это — 2005 год», — написал Дмитрий в Instagram.

Дмитрий Гордон и Ольга Сумская / © instagram.com/gordondmytro

Дмитрий Гордон и Ольга Сумская / © instagram.com/gordondmytro

Дмитрий Гордон и Ольга Сумская / © instagram.com/gordondmytro

Дмитрий Гордон и Ольга Сумская / © instagram.com/gordondmytro

Сама Сумская сразу положительно отреагировала на архивные кадры, поблагодарила Дмитрия и отметила, что помнит этот день.

«Дмитрий, Боже, я благодарю искренне! Помню этот день! Обнимаю всем сердцем», — написала звезда.

Поклонники были в восторге от фотографий и начали обсуждение в комментариях:

  • Ольга — невероятно красивая! Дмитрий, вы — харизматичный!

  • Две легенды!

  • Невероятная красавица!

Напомним, недавно Ольга Сумская растрогала поздравлением на день Независимости Украины. Актриса вместе с коллегами Тарасом Цимбалюком, Натальей Денисенко, Владимиром Горянским и другими снялась в специальном видео к празднику.

