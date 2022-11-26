Дмитрий Гордон поделился фотографиями с женой и рассказал, как они проводят время вместе

Известный журналист Дмитрий Гордон поделился милыми фотографиями со своей женой, также журналисткой, Олесей Бацман.

Свободное время вместе знаменитые супруги решили посвятить культурному досугу, поэтому пара отправилась в один из киевских театров.

Как рассказал Гордон в Instagram, сейчас в здании отсутствует отопление, поэтому очень холодно и приходится сидеть в верхней одежде. Однако даже это не помешало супругам насладиться общим отдыхом и спектаклем.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

"В Киевском театре украинской драмы имени Ивана Франко. Да, в куртках, потому что холодно, но вера в победу над фашистской тьмой и искусство согревают", — подписал фото с женой Гордон.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Бацман также выставила фотографии на своей странице и поделилась, что давно уже не посещала этот спектакль и была рада снова испытать эмоции от его просмотра.

"Моя профессия – сеньор из высшего света". Холодно, гардероб не работает, но полный зрительный зал. В последний раз на этом спектакле я была лет четыре назад. Сейчас каждую эмоцию переживаешь острее, а аплодисменты громче", — добавила журналистка.

Читайте также: