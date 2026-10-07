Дмитрий Гордон показал архивное фото Натальи Могилевской 1999 года: как выглядела певица в 23 года

Дмитрий Гордон и Наталья Могилевская / © instagram.com/gordondmytro

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Журналист Дмитрий Гордон показал архивное фото певицы Натальи Могилевской 1999 года, на котором певица запечатлена в 23-летнем возрасте.

Звезда поделился снимком из прошлого в своём Instagram. На фотографии он позирует рядом с молодой Могилевской. Фото было сделано 27 лет назад. Тогда артистке было всего 23 года. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков. Особенно активно они обсуждали внешность певицы.

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«1999 год, с Натальей Могилевской», — лаконично подписал архивный снимок Гордон.

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Дмитрий Гордон и Наталья Могилевская / © instagram.com/gordondmytro

Сама артистка не оставила эту публикацию без внимания. В комментариях она с юмором отреагировала на совместное фото: «Милашки».

После этого пользователи устроили оживлённое обсуждение архивного снимка. Часть подписчиков восхитилась внешностью Могилевской в молодости, а некоторые сравнили её образ с героиней сериала «Сопрано». Другие обратили внимание на то, как за эти годы изменилась внешность артистки, и даже назвали это своеобразным «феноменом».

«Давайте честно: в 25 лет Наталья выглядит на +/- 40, довольно взросло. Но! Сейчас, в 50+, она почему-то выглядит на 35. Несмотря на фильтры и прочее. Не впервые замечаю такой феномен. Видимо, такой тип», — написал один из комментаторов.

Напомним, недавно Наталья Могилевская стала обладательницей нового роскошного автомобиля и рассказала, во сколько ей обошлась эта покупка.

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