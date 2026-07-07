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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
938
Время на прочтение
2 мин

Дмитрий Гордон показал архивное фото с бывшей подругой и назвал ее фашисткой-путинисткой

Шоумен резко высказался о россиянке Валентине Терешковой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон / © ТСН.ua

Шоумен Дмитрий Гордон поделился еще одним редким снимком из своего обширного фотоархива, который вызвал оживленные обсуждения в Сети.

На этот раз журналист опубликовал фотографию, сделанную в 2007 году, на которой он позирует вместе с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Снимок был сделан во время одного из светских мероприятий. Впрочем, внимание привлекло не само фото, а подпись к нему. Гордон резко оценил то, как изменились взгляды некогда легендарной личности.

«2007 год, с Валентиной Терешковой. Она прошла долгий путь от первой в мире женщины-космонавта до фашистки-путинистки и навсегда испортила свой будущий некролог», — написал журналист.

Дмитрий Гордон с Валентиной Терешковой / © instagram.com/dmytrogordon

Дмитрий Гордон с Валентиной Терешковой / © instagram.com/dmytrogordon

В свое время Терешкова вошла в историю мировой космонавтики. В 1963 году она стала первой женщиной, совершившей космический полет, и до сих пор остается единственной, кто выполнила его в одиночку, без других членов экипажа. Однако в последние годы ее имя все чаще упоминается не из-за исторического достижения, а из-за открытой поддержки политики Кремля и российских властей.

Именно это, по мнению Дмитрия Гордона, перечеркнуло ее прежнюю репутацию и навсегда изменило отношение к ней.

Валентина Терешкова уже много лет является депутатом Государственной Думы России и неоднократно поддерживала решения российских властей. В частности, она стала одной из публичных сторонниц конституционных поправок, которые позволили Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента, а также поддерживает политику Кремля в отношении войны против Украины.

Напомним, недавно в РФ известного артиста перепутали с Гордоном и хотели посадить на 14 лет.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
938
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