Дмитрий Гордон показал фото с полуобнаженной женой, прикрыв ей грудь рукой

Поклонники оценили такую откровенность.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно показал себя в новом образе, поделился пикантной фотографией.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором он предстал вместе со своей женой Алесей Бацман. На фото улыбающийся журналист нежно обнимает женщину за грудь. Счастливая жена звезды позирует перед камерой полностью обнаженной, тогда как муж прикрывает ей грудь рукой.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / instagram.com/gordondmytro

"Спокойной ночи, малыши!" — интересно подписал пост Гордон.

Поклонники супругов оценили такой смелый снимок. Хотя и оставили много забавных комментариев:

А вот вам беспокойной ночи!

И что было дальше?

Дмитрий, а почему вы одет?

Похоже, будет еще один ребенок!

Напомним, недавно Дмитрий Гордон также делился неоднозначным кадром с любимой, которым вызвал фурор в Сети. На снимке Гордон появился с обнаженным торсом и в шортах, а Алеся в белом купальнике сидела возле ног мужа.

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