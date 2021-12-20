Дмитрий Гордон показал, как с Владимиром Зеленским жарил шашлыки

Они собрались компанией, чтобы отдохнуть.

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон поделился архивной фотографией.

Звезда показал, как летом жарил шашлыки с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они собрались компанией, чтобы отдохнуть на природе. К слову, на снимке также были изображены: жена Гордона Алеся Бацман и журналист Савик Шустер.

Дмитрий Гордон жарит шашлыки с Зеленским / instagram.com/gordondmytro

"Воспоминания о лете. С друзьями на шашлыках. Зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось старое, жесткое и невкусное — поэтому ближе к зиме перессорились", — подписал фото Дмитрий.

Владимир Зеленский и Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

Вероятно, Гордон намекнул на ссору с Владимиром Зеленским. К слову, в начале ноября журналист заявил, что, "даже если рейтинг Владимира Зеленского к моменту окончания его каденции будет 90%, он все равно должен уйти".

Политик в свою очередь отреагировал на слова Гордона так: "Даже если я не пойду на второй срок, они так боятся, Гордон из штанов выбрасывается".

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