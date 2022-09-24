Дмитрий Гордон показал, как в Казахстане россиянам отказывают в аренде квартиры

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками новым видео, в котором россиян ставят на место.

В этот раз Дмитрий Гордон в своем Instagram разместил видео, снятое одним из казахстанских радиоведущих.

Мужчина решил проверить, правда ли то, что россиянам в Казахстане отказывают в аренде жилья. Ведущий позвонил одной из женщин, сдающей квартиру в центре Алматы, стоимостью 833 доллара. Это примерно на 240 долларов выше средней зарплаты в Алматы.

Во время разговора потенциальный арендатор спрашивает, сдается ли квартира гражданам России, на что женщина сначала отвечает, что если нужно регистрацию делать, она этим не будет заниматься.

Ведущий отвечает, что ничего не нужно делать, а просто он хочет снять квартиру. В свою очередь женщина спрашивает: "Чей Крым?", и когда мужчина отвечает "русский", арендодатель говорит: "Ну, тогда я не сдам, извините".

"Как Казахстан встречает россиян. Спасибо, братья!" – подписал видео Гордон.

Напомним, что ранее Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине. Более того, за участие в войне против Украины там предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 10 лет заключения, возможна также конфискация имущества.

Также Казахстан не будет предоставлять убежище россиянам, спасающимся от мобилизации.

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