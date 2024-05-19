Дмитрий Гордон показал редкое фото с тещей и рассказал, как они провели время

Знаменитость поделился родственным селфи.
Журналист и ведущий Дмитрий Гордон порадовал поклонников семейным контентом.
Интервьюер в своем фотоблоге опубликовал кадр, сделанный на фоне Национального театра имени Ивана Франко. На изображении улыбающийся Дмитрий Гордон предстает с женой, журналисткой Олесей Бацман и ее мамой Инной. Для такого выхода вся семья одела костюмы. По словам журналиста, они отлично провели вечер за просмотром спектакля. В то же время ведущий спросил поклонников об их отношениях с тещами.
"Посетили с тещей и Олесей Бацман театр Франко. А как вы относитесь к своим тещам?", - поинтересовался Дмитрий.
В комментариях юзеры не только рассказали о своих родственных связях, но и написали семье комплименты:
- Хорошая семья
- Теща довольна
- Вы молодец, Дмитрий, что гуляете со своими женщинами
- Красивые украинцы
К слову, супруги часто посещают культурные мероприятия. В частности, недавно Дмитрий с женой сделали милое селфи в Национальной опере Украины и рассекретили, какой спектакль они смотрели.
Напомним, недавно Дмитрий Гордон пошутил об ухудшении отношения к Алле Пугачевой и назвал причину. На это уже отреагировал муж примадонны Максим Галкин и публично обратился к журналисту.
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