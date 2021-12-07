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Дмитрий Гордон показал редкое фото со своим отцом, на которого похож как две капли воды

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Дмитрий Гордон показал редкое фото со своим отцом, на которого похож как две капли воды

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

Папа ведущего отмечает день рождения.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон сообщил о празднике в его семье.

Сегодня, седьмого декабря, папа звезды празднует свой день рождения. Илье Яковлевичу исполняется 85 лет. Об этом счастливый Дмитрий рассказал в своем Instagram. Также журналист в соответствующей ему манере поздравил папу с этим радостным событием.

"Моему папе сегодня 85 лет. Спасибо ему за меня! Дай Бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми!" – поздравил своего папу с праздником журналист.

Дмитрий Гордон с папой / © instagram.com/gordondmytro
Дмитрий Гордон с папой / instagram.com/gordondmytro

Кстати, на фото видно, что Дмитрий похож на своего отца как две капли воды. У них одинаковые глаза и носы. Кроме того, у знаменитостей довольно похож овал лица.

К слову, фанаты Дмитрия также присоединились к поздравлениям. Они пожелали Илье Яковлевичу немало приятных и теплых слов. Даже Леся Никитюк под постом оставила свои поздравления.

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