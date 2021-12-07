Дмитрий Гордон показал редкое фото со своим отцом, на которого похож как две капли воды

Дмитрий Гордон показал редкое фото со своим отцом, на которого похож как две капли воды

Папа ведущего отмечает день рождения.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон сообщил о празднике в его семье.

Сегодня, седьмого декабря, папа звезды празднует свой день рождения. Илье Яковлевичу исполняется 85 лет. Об этом счастливый Дмитрий рассказал в своем Instagram. Также журналист в соответствующей ему манере поздравил папу с этим радостным событием.

"Моему папе сегодня 85 лет. Спасибо ему за меня! Дай Бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми!" – поздравил своего папу с праздником журналист.

Дмитрий Гордон с папой / instagram.com/gordondmytro

Кстати, на фото видно, что Дмитрий похож на своего отца как две капли воды. У них одинаковые глаза и носы. Кроме того, у знаменитостей довольно похож овал лица.

К слову, фанаты Дмитрия также присоединились к поздравлениям. Они пожелали Илье Яковлевичу немало приятных и теплых слов. Даже Леся Никитюк под постом оставила свои поздравления.

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