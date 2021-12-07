Дмитрий Гордон показал редкое фото со своим отцом, на которого похож как две капли воды

Папа ведущего отмечает день рождения.
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон сообщил о празднике в его семье.
Сегодня, седьмого декабря, папа звезды празднует свой день рождения. Илье Яковлевичу исполняется 85 лет. Об этом счастливый Дмитрий рассказал в своем Instagram. Также журналист в соответствующей ему манере поздравил папу с этим радостным событием.
"Моему папе сегодня 85 лет. Спасибо ему за меня! Дай Бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми!" – поздравил своего папу с праздником журналист.
Кстати, на фото видно, что Дмитрий похож на своего отца как две капли воды. У них одинаковые глаза и носы. Кроме того, у знаменитостей довольно похож овал лица.
К слову, фанаты Дмитрия также присоединились к поздравлениям. Они пожелали Илье Яковлевичу немало приятных и теплых слов. Даже Леся Никитюк под постом оставила свои поздравления.
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