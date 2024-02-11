Дмитрий Гордон показал себя 17-летнего с густой шевелюрой и удивил, как начинал свою карьеру

Шоумен рассказал, как в юности он добился интервью с выдающимся футболистом.
Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон показал архивное фото из молодости.
В своем Instagram журналист опубликовал снимок, сделанный 39 лет назад. На изображении молодой Гордон позирует с густой шевелюрой и записной книжкой. К слову, рядом с 17-летним Дмитрием сидит известный украинский футболист и тренер Олег Блохин.
По словам интервьюера, тогда у спортсмена тяжело было добиться интервью, но ему в этом помог еще один известный украинский футболист Валерий Лобановский. Именно он в свое время попросил коллегу пообщаться с Гордоном. Так, этот архивный кадр был сделан во время интервью на базе "Динамо" в Киеве в 1985 году.
"Мне 17 лет, и я беру интервью у выдающегося Олега Блохина на базе киевского "Динамо". Блохин в то время интервью никому не давал, но его об этом попросил симпатизировавший мне Лобановский. Киев, 1985 год", – написал шоумен под фото.
В свою очередь, внимание поклонников под публикацией было приковано именно к прическе Дмитрия. Хотя некоторые отметили, что удивлены такой стремительной карьерой в 17 лет:
- Это парик на голове?
- Дмитрий, красивые волосы
- А как это может быть в 17 лет?
- Дмитрий, какой вы молодец! Вы в 17 лет уже великие дела делали!
Напомним, что недавно Дмитрий Гордон рассказал о попытках России уничтожить его и распространить конфиденциальную информацию.
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