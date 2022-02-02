Дмитрий Гордон показал себя 18-летним с густой шевелюрой и томным взглядом

Ведущий поделился архивным фотоснимком.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон вспомнил о прошлом и на днях заглянул в фотоальбом.

На странице в Instagram знаменитость поделился архивным черно-белым снимком, датированным 1985 годом. На нем Дмитрий предстает 18-летним парнем, с густой шевелюрой и уверенным взглядом. Рядом с Гордоном позирует российский певец Лев Лещенко, 1 февраля отпраздновавший 80-летний юбилей.

Этим кадром Гордон поздравил именинника с днем рождения:

"Льву Лещенко сегодня 80 лет, а это 1985 год и мне 18. Впереди и у меня, и у маэстро целая жизнь, "полная надежд людских дорога". Дорогой Лев Валерьянович, с юбилеем, будьте здоровы и счастливы!" – написал Дмитрий.

Дмитрий Гордон и Лев Лещенко / instagram.com/gordondmytro

Впрочем, внимание подписчиков Гордона привлекли именно волосы ведущего: "Дмитрий, а каким шампунем вы пользовались, у вас такие красивые волосы были", "Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Ливерпуль, 1964 год", "ох и волос сколько", "18-летний Гордон – просто краш".

Однако были и те фолловеры, кто напомнил, что Лещенко 11 марта 2014 подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и Крыму. Лев Лещенко внесен в базу сайта "Миротворец" за "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

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