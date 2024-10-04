Дмитрий Гордон показал себя 20 лет назад и как гостил у звездного кума

Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон поделился архивным кадром с известным писателем.

Так, в фотоблоге шоумен опубликовал фото 20-летней давности и поделился воспоминаниями. На изображении 37-летний Дмитрий предстает рядом с драматургом Павлом Загребельным у него в гостях. По словам Гордона, Павел Архипович был его кумом. Вероятно, знаменитости позируют возле дома писателя, которого не стало в феврале 2009 года.

На памятном снимке журналист и писатель предстают в рубашке, штанах свободного кроя и галстуках. В то время Павел Загребельный держит в руках цветы, а интервьюер – солнцезащитные очки.

Дмитрий Гордон и Павел Загребельный / Фото: gordondmytro

"2004 год. В гостях у величайшего украинского писателя, моего кума Павла Архиповича Загребельного", — подписал снимок Дмитрий.

В комментариях под публикацией поклонники обсудили творчество Павла Загребельного и оценили его вклад в украинскую культуру: "Невероятная личность".

Напомним, недавно Дмитрий Гордон впервые за длительное время показался с женой-красавицей и похвастался, как они проводят осенние теплые дни.

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