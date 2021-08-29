Дмитрий Гордон показал себя в новом образе: ведущий прекратил бриться

Поклонники были удивлены.
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно в плавках показался с тремя своими дочерьми на море, решил сменить имидж.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал новое фото, на котором предстал перед камерой с легкой небритостью.
"Да, небритый. Так воскресенье же", — подписал пост Дмитрий.
Поэтому, судя по его подписи, такие изменения продержатся недолго. Вскоре он снова будет полностью бритоголовым.
Однако, поклонники удивились и такой легкой небритости. В частности, они написали ему саркастические комментарии под фото:
- Дмитрий, а вы давно начали волосы отращивать?
- Дмитрий, сегодня суббота!
- Небритый — это новый элемент таблицы Менделеева?
- Дмитрий, можно на вас поднять бритву?
Напомним, Дмитрий Гордон часто удивляет своих поклонников. Недавно он поделился неоднозначным кадром с любимой, которым вызвал фурор в Сети.