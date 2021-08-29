Дмитрий Гордон показал себя в новом образе: ведущий прекратил бриться

Дмитрий Гордон показал себя в новом образе: ведущий прекратил бриться

Поклонники были удивлены.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно в плавках показался с тремя своими дочерьми на море, решил сменить имидж.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал новое фото, на котором предстал перед камерой с легкой небритостью.

"Да, небритый. Так воскресенье же", — подписал пост Дмитрий.

Небритый Дмитрий Гордон / gordondmytro

Поэтому, судя по его подписи, такие изменения продержатся недолго. Вскоре он снова будет полностью бритоголовым.

Однако, поклонники удивились и такой легкой небритости. В частности, они написали ему саркастические комментарии под фото:

Дмитрий, а вы давно начали волосы отращивать?

Дмитрий, сегодня суббота!

Небритый — это новый элемент таблицы Менделеева?

Дмитрий, можно на вас поднять бритву?

Напомним, Дмитрий Гордон часто удивляет своих поклонников. Недавно он поделился неоднозначным кадром с любимой, которым вызвал фурор в Сети.

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