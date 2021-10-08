Дмитрий Гордон показал своего дедушку, которого повесили фашисты

Журналист показал родного человека.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон поделился с подписчиками своего Instagram очень личным.

В фотоблоге он запостил архивный черно-белый снимок своего дедушки Давида. Гордон рассказал, чем его дедушка занимался, а также о его трагической судьбе.

"Мой дедушка Давид, заместитель председателя Киевского горисполкома, то есть, заместитель мэра Киева. Повешенный фашистами в сентябре 1941 года в Киеве. Могилы нет", — рассказал ведущий.

Дедушка Дмитрия Гордона Давид / instagram.com/gordondmytro

Поклонники, в свою очередь, отметили, что у Гордона был очень красивый дедушка, а также выразили ему светлую память и уважение. Кроме того фаны попросили Дмитрия когда-то записать видео, в котором бы он рассказал о своем родовом дереве и о том, кто чем из его родственников занимался.

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