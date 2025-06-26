Дмитрий Гордон показался с молодой Ириной Билык: как певица за 30 лет изменилась до неузнаваемости

Дмитрий Гордон и Ирина Билык

Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон показал фото, где он запечатлен с еще совсем молодой певицей Ириной Билык.

Архивный снимок журналист опубликовал в своем Instagram. Кадр был сделан почти 30 лет назад, и на нем Ирину Билык просто не узнать. Артистке тогда было около 26 лет. Она позировала перед объективом фотокамеры в синем блестящем платье. В исполнительницы тогда были короткие темные волосы, а ярким макияжем она подчеркивала глаза.

За почти 30 лет, с тех пор как был сделан снимок, Ирина Билык изменилась до неузнаваемости. В частности, теперь ее все привыкли видеть блондинкой с длинными волосами, а также она отдает предпочтение совсем другому макияжу.

Ирина Билык и Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Кстати, на фото и самого Дмитрия Гордона тоже не узнать. Журналист был изображен с черной шевелюрой. Он позировал в официальном костюме, с рубашкой и галстуком.

"1996 год, с Ириной Билык", - подписал снимок журналист.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон делился архивным фото с певицей Софией Ротару. Журналист показывал, как выглядела исполнительница в молодости.