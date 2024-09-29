Дмитрий Гордон показался в объятиях жены-красавицы и наделал с ней атмосферных фото

Знаменитость порадовал семейным контентом.
Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон впервые за длительное время показался с женой, журналисткой Алесей Бацман.
Парочка наделала атмосферный осенних кадров. На фото Дмитрий Гордон изображен в синем костюме, голубой рубашке и туфлях. Тем временем жена-красавица интервьюера предстала перед камерой в нежном длинном платье. Образ Алеся Бацман дополнила ярким макияжем с красной помадой и сделала прическу с кудрями.
Как поделился Дмитрий Гордон, они с женой на фото ловили последние теплые солнечные лучи и провожали сентябрь.
"Конец сентября", — коротко подписал фото знаменитость.
Подписчики Дмитрия Гордона не обошли вниманием его редкие кадры с женой. Пользователи просто засыпали супругов комплиментами и отметили, что они – замечательная пара: "Какие вы замечательные", "красивая семейная пара", "красиво выглядите".
Напомним, недавно боксер Александр Усик радовался радовал контентом с женой. Спортсмен поздравил возлюбленную с 15-й годовщиной брака и показал их общие фото.
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