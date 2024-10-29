Дмитрий Гордон посмеялся над предательницей Повалий, которая собралась петь на украинском: "Отсохнет язык"

Интервьюер и журналист Дмитрий Гордон посмеялся над певицей-предательницей Таисией Повалий, которая собралась выпускать украинские песни.

Скандальная исполнительница в войне поддержала Россию и постоянно подыгрывает нарративам пропаганды о "братских народах, которые поссорили". Впрочем, артистке-предательнице мало того, ведь она собирается выпускать альбом с украинско-российскими песнями. Таким образом, Повалий в очередной раз собирается подыграть пропаганде.

"Я хочу выпустить российско-украинский альбом. То есть половина песен русскоязычных, а половина - украиноязычных. Я хочу, чтобы мы снова начали дружить. Это моя самая главная задача. Я чувствую, что нас всех поссорили специально, а мы должны наперекор всем дружить", — цинично заявила исполнительница.

Таисия Повалий лицемерно подыграла пропаганде РФ и заговорила о "дружбе" народов

Такие высказывания Повалий не обошел мимо Дмитрий Гордон. Журналист отметил, что "за такие слова разве что язык отсохнет".

"Как думаете, отсохнет у нее за такие слова язык или нет?" – поинтересовался у пользователей интервьюер.

Как ни странно, пользователи согласились с Дмитрием Гордоном. Скандальной Повалий в комментариях также упрекнули в словах о "дружбе". Певице-предательнице напомнили, какие ужасы россияне совершают на украинских землях.

Отметим, что недавно в Таисии Повалий за поддержку преступной войны конфисковали имущество в Украине. Сама предательница комментариев не давала, а вот ее сын Денис из Европы резко высказался об этом.

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