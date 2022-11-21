Дмитрий Гордон признался, когда в последний раз видел детей и отца и почему не выезжает к ним за границу

Журналист Дмитрий Гордон с начала полномасштабной войны в Украине не виделся с детьми и отцом.

Как рассказал интервьюер, сейчас он не хочет покидать пределы Украины, хотя имеет такую возможность как многодетный отец несовершеннолетних детей.

"За время войны ни разу не выезжал за пределы Украины. Я семь месяцев не видел своих детей, отца, которому скоро 86 лет. Ни разу не видел их за семь месяцев. Могу уехать, но мне стыдно. Мне стыдно, потому почему я имею ехать со своей земли, своего города, меня это подрывает", — рассказал Гордон "Зірковому".

Дмитрий Гордон с семьей / Фото: instagram.com/gordondmytro

Также журналист признался, что с каждым днем ему все труднее переживать разлуку с родными, хотя в первые дни войны это казалось не столь сложным.

"Чем дальше, тем сложнее. Сначала даже не до мыслей таких было, потому что в начале войны было такое сверхчеловеческое напряжение. Потом, по мере того, как начала стучать такая фаза для Украины опасна, которая была первые пару месяцев, конечно, думаешь и о другом ", – поделился Гордон.

Дмитрий Гордон с семьей / Фото: instagram.com/gordondmytro

Напомним, что у журналиста четверо совершеннолетних детей — 30-летний Ростислав, 27-летний Дмитрий, 23-летняя Елизавета и 19-летний Лев. Также известный отец воспитывает трех малолетних дочерей от Олеси Бацман — 10-летнюю Санту, 6-летнюю Санту и 3-летнюю Лиану.

Дети Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Ранее Дмитрий Гордон рассказал, сколько и как зарабатывает во время полномасштабной войны в Украине.

Читайте также: