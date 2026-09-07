Дмитрий Гордон раскрыл заработки детей от экс-жен и помогает ли им финансово: "Они не мажоры"

Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон рассекретил заработки своих детей от бывших жен и признался, помогает ли им финансово.

У знаменитости есть три сына и четыре дочери от разных женщин. Журналист на проекте «Тур зірками» говорит, что совершеннолетние дети уже сами себя обеспечивают. По словам Дмитрия Гордона, они не мажоры, но живут в комфорте. Финансово журналист им не помогает. Однако дети Дмитрия Гордона получили хорошее образование, при этом он все оплачивал. Интервьюер хочет, чтобы сыновья и дочери сами пробились в жизни без его помощи. При этом журналист может дать тот или иной совет.

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«У меня очень много детей. Я счастлив, что взрослые дети, те, кому за 18, они прекрасно работают, получили хорошее образование с моей финансовой помощью, конечно. Они не мажоры, работают, зарабатывают: кто-то нормальные деньги, кто-то более чем нормальные деньги. Ко мне никто не обращается за помощью. Я хочу, чтобы они сами пробивались в жизни. Мне нравится, как они это делают, советы всегда даю им», — говорит журналист.

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Дмитрий Гордон с детьми и женой / © instagram.com/alesiabatsman

Отметим, у Дмитрия Гордона есть семь детей. В первом браке у журналиста родились сыновья Ростислав и Дмитрий. Во время отношений со второй женой на свет появились дочь Елизавета и сын Лев. Сейчас Дмитрий Гордон проживает в браке с журналисткой Алесей Бацман. У супругов есть три общие дочери — Санта, Алиса и Лиана, которые являются единственными несовершеннолетними детьми интервьюера.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон возмутился поступком певицы Софии Ротару в начале полномасштабной войны. Также журналист раскрыл, где на самом деле живет артистка.

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