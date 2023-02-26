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Дмитрий Гордон рассекретил, что через год полномасштабной войны приобрел для военных

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
984
Время на прочтение
1 мин
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Дмитрий Гордон рассекретил, что через год полномасштабной войны приобрел для военных

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Защитники, в свою очередь, вручили интервьюеру благодарность.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон рассказал, что через год полномасштабной войны приобрел для Вооруженных сил Украины.

В частности, знаменитость процент с продаж вещей из своего магазина, а также донаты, которые ему присылали во время стримов на YouTube, потратил на современные дроны, которые он передал конкретным бригадам.

"Благодаря покупкам в моем магазине и донатам на моих стримах на YouTube, мы купили и передали для наших воинов в конкретные бригады пять самых современных дронов. Продолжаем так же! Так что победим!" – рассказал Гордон.

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Военные, в свою очередь, поблагодарили журналиста за помощь. Они вручили ему ответные благодарности.

Отметим, ранее Дмитрий Гордон рассказывал, как из-за войны изменился его заработок. В частности, в его семье начался финансовый кризис, поэтому журналист даже уже продал одно свое элитное авто, а на очереди теперь другое.

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Дата публикации
Просмотры
984
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