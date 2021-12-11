Дмитрий Гордон рассказал, где работают его трое сыновей и дочь и сколько они зарабатывают

Также знаменитость ответил, стал ли уже дедушкой.
Ведущий и журналист Дмитрий Гордон – многодетный отец.
По официальным данным, у него семеро детей – трое сыновей и четверо дочерей. Впрочем, по его словам, это может быть и не точное количество наследников. Об этом он рассказал в программе "Звездный путь".
"Может и больше, кто знает. Я на эти темы стараюсь не говорить, потому что не все дети хотят, чтобы о них говорили, а я уважаю их и их мам", — пояснил он.
Впрочем, знаменитость все же рассказал, чем занимаются его старшие дети. Так, журналист поделился, что сын Ростислав работает в YouTube и получает достойную зарплату – от нескольких тысяч долларов и больше.
Еще один сын Дмитрий работает композитором в Голливуде.
"Он окончил лучший университет мира, который выпускает композиторов – Беркли. Он работает с Барброй Стрейзанд, Уолтером Афанасьевым. Серьезный парень! Он фильмы делает, получает международные призы", – похвастался ведущий.
Вместе с ним в Лос-Анджелесе живет брат Лев.
"Работает, уже несколько тысяч долларов зарабатывает", – отметил Дмитрий.
А дочь Лиза живет в Киеве и работает на крупную американскую компанию.
Также Гордон признался, что пока что не стал дедушкой.
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