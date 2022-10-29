Дмитрий Гордон рассказал, на какие деньги живет во время войны в Украине

Известный журналист Дмитрий Гордон откровенно рассказал, на какие средства живет его семья во время войны в Украине.

Боевые действия, по словам журналиста, оказали серьезное влияние на весь его медиабизнес и принесли немалые затраты. В интервью Анне Олицкой Гордон рассказал, что его ресурсы подверглись мощной атаке со стороны российских ботов.

"Монетизация упала, потому что Россия не монетизируется. На жизнь более или менее хватает. У меня было интервью до войны, на котором я заработал 70 тысяч долларов. Это с Сергеем Пугачевым, набравшим где-то 18 миллионов просмотров. Я не скрываю, у меня все прозрачно. Кстати, мы не занимаемся "черными наличными", рекламы тоже нет. Только монетизация YouTube", — поделился Гордон.

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

Также, по словам Дмитрия, небольшой доход сейчас ему приносит недвижимость, которую он сдает в аренду. А вот другие медиаресурсы, наоборот, стали неприбыльными.

"Немного аренды и пожалуй YouTube, но это, наверное, и затраты, ведь сайт сегодня неприбылен из-за войны. Рекламы сейчас нет, все рухнуло. Но я не переживаю по этому поводу, потому что люди теряют сегодня столько, что это просто ужас", — сказал Гордон.

Напомним, недавно супруга Дмитрия Гордона нежно поздравила его с днем рождения.

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