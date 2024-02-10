Дмитрий Гордон рассказал об угрозах со стороны России и покушениях на его жизнь

Также шоумен прокомментировал влияние войны на отношения с супругой.
Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон рассказал, какие угрозы ему поступали со стороны россиян и как война повлияла на его отношения с женой, журналисткой Олесей Бацман.
Шоумен в комментарии ТСН.ua рассказал, что за ним следит ряд государственных органов страны-террористки и признает его "террористом", "экстремистом" и "иноагентом".
"Я самый разыскиваемый человек в России. Я являюсь в реестре террористов и экстремистов, меня признали иноагентом, против меня открыто четыре уголовных дела, меня осуждено условно Басманным судом Москвы и дважды объявлено в розыск", - поделился интервьюер.
Более того, по словам Дмитрия, незадолго до начала войны противник публично разглашал его данные. В частности, диверсионно-разведывательная группа рассекретила место жительства шоумена.
"Угрозы поступают. Они начали поступать еще за пол месяца до начала великой войны. ДРГ, которые ездили по Киеву с моими фото и действительными домашними адресами", - добавил знаменитость.
Поэтому из соображений безопасности Гордон пытается избегать личных тем, но все же лаконично отметил, что их отношения с Олесей Бацман война "укрепила".
Напомним, недавно во время ракетных обстрелов Киева 7 января Дмитрий Гордон рассказал, как оказался в эпицентре взрывов.
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