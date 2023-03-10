Дмитрий Гордон рассказал, сколько денег тратит на жизнь семьи за границей: "Я продаю свои автомобили"

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон откровенно рассказал, сколько денег тратит на содержание своей семьи, которая сейчас находится за границей.

В интервью "Слава+" Гордон поделился, что сейчас заработок ему приносят только его YouTube каналы, и этих денег не всегда хватает. Чтобы обеспечить жизнь своим близким, журналист стал продавать свои машины, приобретенные до начала полномасштабного вторжения. Как поделился Гордон, на одного человека уходит гораздо больше, чем тысяча долларов:

"У меня семья. Состоит из моих и родителей Олеси, с дедушкой Олеси, с детьми, с людьми, которые рядом с нами. Это 12-13 человек. Сколько нужно людям, чтобы жить за границей? Надо детям учиться... Денег нужно не мало. А если кто-то из пожилых людей болеет за границей, как вы думаете... Нет, это все больше и гораздо больше... Поэтому я и продаю автомобили свои, потому что денег не хватает... Но... Я не хочу жаловаться, потому что многим людям не хватает гораздо больше, чем мне", — сказал журналист.

Дмитрий Гордон с семьей / Фото: instagram.com/alesiabatsman

На вопрос, сколько денег Гордону нужно было до начала полномасштабной войны, чтобы чувствовать себя комфортно, ведущий отметил, что эта сумма составляла более 15 тысяч долларов.

"Если идешь на день рождения, ты можешь подарить подарок меньше чем на одну тысячу долларов? Не можешь. Ну, это было до войны. Иногда деньги дарил. Иногда вещи какие-то красивые, шарф или сумочку… Какие пять тысяч долларов? .На мне семья. Мне не хватит 1 тысячи долларов на себя даже сейчас. А дом? Налоги, люди, которые работают со мной. Более 15 тысяч долларов", — сказал Гордон.

Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/gordondmytro

Отметим, что несмотря на то, что Дмитрий Гордон сам содержит всю свою большую семью, он также активно поддерживает наших защитников. Не так давно журналист рассекретил, что за год полномасштабной войны приобрел для военных.

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