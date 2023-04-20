Дмитрий Гордон рассмешил забавным интервью с "инопланетянином", который "приземлился" в Киеве

Вечером 19 апреля жители Киева и области стали свидетелями яркой вспышки в небе, которая сопровождалась звуками, похожими на взрывы.

Такой инцидент вызвал настоящий переполох. Однако, как по традиции, в Сети появилось немало мемов и шуток на эту тему. Шутники говорят, что это якобы в Украину прилетели инопланетяне. Такая версия понравилась и журналисту и ведущему Дмитрию Гордону. Итак, шоумен в своей манере тоже пошутил об этом. Знаменитость в Instagram опубликовал ролик, где якобы берет интервью у "инопланетянина". Гордон благодарил его за то, что тот помогает Украине.

"Я хочу сказать спасибо инопланетянам. Это очень здорово, что они стоят на страже добра, мира и справедливости, что они помогают Украине. Инопланетяне – мощные ребята, это не просто так", — говорит на видео Гордон.

Подписчики журналиста оценили такое "интервью". В комментариях под видео они продолжили развивать шутку: "Нужно открыть инопланетное ТрО, тогда оккупантам конец наступит", "на всех российских телеканалах: биолаборатории в Украине создали инопланетяне", "инопланетные войска за Украину".

Напомним, поздно вечером 19 апреля жители Киевской области увидели яркое сияние в небе, которое сопровождалось звуками взрывов. После этого поступило уведомление о сигнале воздушной тревоги, начали сообщать о работе ПВО. Однако впоследствии это опровергли.

Согласно одной информации, киевляне наблюдали падение спутника NASA. Однако эту версию опровергли. Согласно другой информации, это был метеорит, который взорвался на небольшой высоте.

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