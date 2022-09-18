Дмитрий Гордон резко высмеял российскую пропагандистку Маргариту Симоньян: "Специалист по задней"

На своей странице в Instagram Дмитрий Гордон продолжает открывать людям глаза на дурацкие заявления российских пропагандистов. Так, украинский журналист поделился фрагментом из выступления путинистки Маргариты Симоньян, которое удивило Сеть своей абсурдностью.

"Если мы дадим заднюю, заднюю не даст никто кроме нас. Если мы не дадим заднюю, то они могут дать заднюю, но если мы дадим, они точно ее не дадут", — сказала во время одного из эфиров россиянка.

Гордон высмеял слова путинистки в точной и резкой подписи к видео.

"Специалист по задней. Мне одному хочется сесть ей на лицо?", — написал журналист.

Кроме того, Гордон, как всегда, в своем стиле ответил на комментарии своих поклонников. Под видео спросили, что курила Симоньян, на что Дмитрий ответил: "Прикуривала, у Путина".

Напомним, недавно Дмитрий Гордон показал последствия российской пропаганды на интервью актрисы Полины Агуреевой, которая заявила, что украинские войска изнасиловали 12-летнюю девочку.

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