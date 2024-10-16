Дмитрий Гордон с черной шевелюрой показал, как выглядел с Могилевской почти 30 лет назад

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал, как выглядел с певицей Наталией Могилевской почти 30 лет назад.

В своем Instagram интервьюер поделился архивным фото. Кадр был сделан 28 лет назад, а именно в 1996 году. На снимке Дмитрий Гордон и Наталья Могилевская предстали еще совсем молодыми. У журналиста, которого все привыкли видеть лысым, была черная шевелюра. На снимке он позировал в черном костюме и оригинальном галстуке.

Между тем Наталья Могилевская, у которой тогда был рыжий цвет волос, предстала перед камерой в пиджаке и белой блузке. Образ певица дополнила легким макияжем, а в руках она держала цветы.

"1996 год. Мы с Наталией Могилевской", — коротко подписал снимок журналист.

Дмитрий Гордон и Наталья Могилевская, 1996 год / Фото: instagram.com/gordondmytro

Наталья Могилевская пока что никак не реагировала на пост Гордона. Между тем подписчики интервьюера просто засыпали их комплиментами: "Какие вы красивые, молодые", "какие молодые", "как время летит".

Напомним, недавно певец Дмитрий Шуров удивлял архивным фото. Музыкант показывал, как выглядели участники группы "Океан Эльзы" почти 30 лет назад.

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