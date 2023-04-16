Дмитрий Гордон с густой шевелюрой показался на архивном фото с молодой Аллой Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева отметила день рождения. Исполнительнице исполнилось 74 года.

Артистка получила немало поздравлений от коллег, друзей, родных и поклонников. Поздравил Примадонну с праздником и украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон. Шоумен опубликовал разные архивные фото. Среди них был снимок, где Гордон с густой шевелюрой брал интервью еще у совсем молодой Пугачевой.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Алла Борисовна, с днем рождения! Их много, а вы одна, и это замечательно. Вы еще на его похоронах споете. Ну что-то вроде: "А ты такой холодный, как айсберг в океане…". Все еще будет!" – отметил Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/gordondmytro

Также ведущий опубликовал и другие архивные снимки с исполнительницей, сделанные в разное время: от совсем старых до новых.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/gordondmytro

Напомним, в начале полномасштабной войны Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России. Юморист осудил российское вторжение и стал давать концерты в поддержку Украины. Сама же Алла Пугачева долгое время молчала. Однако в прошлом году исполнительница обратилась к путинистам и заявила, что полностью разделяет позицию своего мужа.

Кстати, на днях Тина Кароль рассказала о теплой встрече с Аллой Пугачевой. Исполнительницы встретились в Израиле, однако не афишировали этого.

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