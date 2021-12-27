Дмитрий Гордон с обнаженным торсом показал жену в бикини без макияжа

Дмитрий Гордон с обнаженным торсом показал жену в бикини без макияжа

Журналист вспомнил, каким было его лето.

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон, как и большинство украинцев, подводит итоги уходящего года.

Так, знаменитость вспомнил, каким для него было это лето. На странице в Instagram Гордон поделился снимками, сделанными в летний период.

instagram.com/gordondmytro

instagram.com/gordondmytro

На фотографиях Дмитрий предстает с обнаженным торсом, также вместе с ведущим позирует и его жена Алеся Бацман. На фото фаны супругов увидят Алесю в роскошном обтягивающем красном платье, а также в бикини без макияжа.

instagram.com/gordondmytro

"Немного теплого лета вам в ленту. Пусть вам будет тепло сегодня!" – подписал фотографии Гордон.

instagram.com/gordondmytro

instagram.com/gordondmytro

instagram.com/gordondmytro

Поклонники Гордона, как и обычно, решили поупражняться в юморе под постом своего кумира: "Когда рядом Гордон — всегда горячо", "Дмитрий, от вас ждать поздравления 31-го в 24:00?", "Вы просто-таки Греческий Бог", "Дмитрий, вы согреваете лучше, чем батарея!".

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