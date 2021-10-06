Дмитрий Гордон с волосами и томным взглядом показал себя 30 лет назад

Ведущий вспомнил молодость.
На известного украинского ведущего и журналиста Дмитрия Гордона, похоже, нахлынули воспоминания.
Вероятно, недавно звезда пересматривал альбом и наткнулся там на свою архивную черно-белую фотографию, датированную 1991 годом. На фото Гордон изображен в темном свитере и держит в руках микрофон.
"Привет из 1991 года", — подписал фотографию Дмитрий в Instagram.
Журналист томно смотрит в камеру, отдельного внимания заслуживает пышная шевелюра знаменитости. Молодой Дмитрий настолько захватил подписчиков его фотоблога, что они бросились изощряться в комментариях:
- Дмитрий, вы свои волосы продали на AliExpress?
- Дмитрий, это правда, что вы вчера обиделись на Facebook и решили его выключить?
- Дмитрий, у нас 2021, вы где?
Некоторые из поклонников сравнили Дмитрия Гордона 30 лет назад с актером Вахтангом Кикабидзе, а кому-то журналист даже напомнил Вина Дизеля.
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