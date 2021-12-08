Дмитрий Гордон с женой и тремя маленькими дочками показал, как елку наряжал

Дмитрий Гордон с женой и тремя маленькими дочками показал, как елку наряжал

Семья готовится к Новому году.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон уже начал активную подготовку к Новому году.

Так, на странице в Instagram знаменитость поделился атмосферным фото, сделанном у него дома. На фотографии предстает жена Гордона Алеся Бацман и трое их маленьких дочерей. Семья была снята во время украшения елки.

Почти весь семейный подряд одет по-новогоднему – мама со старшей дочерью – в красные свитера, а младшие девочки – в красно-черные клетчатые рубашки.

instagram.com/gordondmytro

И только глава семейства был в вишневом пиджаке и белой рубашке – вероятно только пришел с работы и начал украшать с родными елку.

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