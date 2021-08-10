Дмитрий Гордон тогда и сейчас: как выглядел ведущий с шевелюрой и густой бородой

Дмитрий поделился снимком 1991 года.
Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон удивил поклонников новым снимком.
На своей странице в Instagram журналист поделился черно-белым кадром, на котором он еще молодой позирует перед камерой в деловом костюме, белой рубашке и галстуке.
Дмитрий, которого все привыкли видеть полностью лысым, показал себя с густой шевелюрой и бородой. В руках телеведущий держит микрофон.
"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991. год", — подписал пост Гордон.
Поклонники же в свою очередь оставили саркастические комментарии под фото:
- Дмитрий, а вы настоящий?
- Дмитрий, а лысина сейчас у вас настоящая?
- Думаю, фотошоп
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