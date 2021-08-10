Дмитрий Гордон тогда и сейчас: как выглядел ведущий с шевелюрой и густой бородой

Дмитрий Гордон тогда и сейчас: как выглядел ведущий с шевелюрой и густой бородой

Дмитрий поделился снимком 1991 года.

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон удивил поклонников новым снимком.

На своей странице в Instagram журналист поделился черно-белым кадром, на котором он еще молодой позирует перед камерой в деловом костюме, белой рубашке и галстуке.

Дмитрий Гордон в молодости / gordondmytro

Дмитрий, которого все привыкли видеть полностью лысым, показал себя с густой шевелюрой и бородой. В руках телеведущий держит микрофон.

"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991. год", — подписал пост Гордон.

Поклонники же в свою очередь оставили саркастические комментарии под фото:

Дмитрий, а вы настоящий?

Дмитрий, а лысина сейчас у вас настоящая?

Думаю, фотошоп

Напомним, звезды часто меняют свой имидж. Недавно обладательница самой скул в мире, украинский блогера Анастасия Покрещук вспомнила, как выглядела до того, как сделала себе инъекции.

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