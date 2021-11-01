Дмитрий Гордон удивил фанатов своим пением: "Вам нужно ехать на "Евровидение"

Звезда спел в караоке.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон решил продемонстрировать фанам свои певческие навыки.

Оказывается, не только его жена, Олеся Бацман, умеет петь. Дмитрий решил показать свои умения. Знаменитость также спел в караоке. Гордон исполнил песню "Вагон-ресторан". Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. Жене Дмитрия так понравился голос мужа, что она начала танцевать и подпевать.

"И снова домашнее караоке", – подписал видео журналист.

Кстати, фанаты журналиста были изумлены. Они отметили, что ведущему нужно ехать на "Евровидение".

Дмитрий, вам нужно ехать на "Евровидение"!

Это точно не фонограмма?

Дмитрий, вы крут!

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