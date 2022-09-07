Дмитрий Гордон удивил татуировкой, которую в честь него набила фанатка

Журналист и интервьюер Дмитрий Гордон уже давно стал героем разных мемов и пользуется популярностью среди молодежи.

Фанаты знаменитости иногда делают тату в его честь. Но некоторые идут на отчаянный поступок. Поклонники Гордона набивают татуировку с лицом журналиста. В своем Instagram звезда показала видео, где у девушки на ноге виднеется изображение Гордона.

"А вам такую татуху со мной набить слабо?" – написал под видео знаменитость.

В комментариях поклонники Гордона начали шутить и гадать, набили бы такую татуировку. Как оказалось, желающих ходить с изображением Гордона немало:

Слишком крутая для меня

Готова хоть вместо бровей набить

Ради вас готовы на все

Отметим, это уже не в первый раз, когда поклонники набивают татуировку с изображением портрета Гордона. В прошлом году фанат знаменитости захотел соединить лицо Дмитрия с изображением культового персонажа Терминатора. В результате вышел Гордон с красным глазом робота.

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