Дмитрий Гордон в день рождения жены похвастался их семейной идиллией

Ведущий Дмитрий Гордон поздравил любимую жену с 38-летием.
Сегодня, 3 октября, в семье журналиста Дмитрия Гордона – праздник.
Жена знаменитости – журналистка Алеся Бацман – отмечает день рождения. Избраннице Дмитрия исполняется 38 лет.
По случаю праздника ведущий трогательно поздравил любимую и показал их общее романтическое фото. На снимке счастливая Алеся обнимает своего мужа.
"Любимую жену Алесю Бацман с днем рождения", — написал под фото Дмитрий.
В свой день рождения Алеся тоже поделилась личным снимком. Журналистка отметила, что сегодня все ее тосты будут за скорейшую победу Украины.
"Сегодня мне – 38. Сегодня все тосты – за победу! Украина победит, а иначе и быть не может", – отметила Алеся.
Напомним, вчера, 2 октября, Андрей Данилко отпраздновал свой 49-й день рождения. Артист решил провести вечеринку в патриотическом стиле, поэтому именинник и гости были в вышиванках.
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