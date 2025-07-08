Дмитрий Гордон восхитил фото из своего детства, где позирует на руках у мамы

Дмитрий Гордон

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Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон поделился с подписчиками редким архивным фото из детства.

В своем фотоблоге звезда опубликовал черно-белую фотографию, на которой он еще совсем маленький, сидит на руках у самого родного человека - своей мамы. На снимке Дмитрий улыбается, а его мама с нежностью смотрит на сына. Авторство этого трогательного кадра принадлежит его отцу, о чем Гордон отметил в подписи: "На руках у мамы улыбаюсь миру. Фото папы".

Дмитрий Гордон с мамой на архивном фото / © instagram.com/dmytrogordon

Поклонники не смогли остаться равнодушными и искренне растрогались от такого особенного контента. В комментариях они отмечали сильное сходство Дмитрия с мамой и его харизматичность еще с детства.

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Напомним, недавно Дмитрий Гордон также удивлял Сеть редкой фотографией со своей коллегой - певицей Екатериной Бужинской. На кадре почти 30-летней давности артистку едва узнать.