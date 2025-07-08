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- Гламур
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Дмитрий Гордон восхитил фото из своего детства, где позирует на руках у мамы
Шоумен показал, как выглядел, когда еще был младенцем.
Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон поделился с подписчиками редким архивным фото из детства.
В своем фотоблоге звезда опубликовал черно-белую фотографию, на которой он еще совсем маленький, сидит на руках у самого родного человека - своей мамы. На снимке Дмитрий улыбается, а его мама с нежностью смотрит на сына. Авторство этого трогательного кадра принадлежит его отцу, о чем Гордон отметил в подписи: "На руках у мамы улыбаюсь миру. Фото папы".
Поклонники не смогли остаться равнодушными и искренне растрогались от такого особенного контента. В комментариях они отмечали сильное сходство Дмитрия с мамой и его харизматичность еще с детства.
У вас мамина улыбка
Дмитрий, мама-красавица! Вы очень похожи
Ох и колоритный парень был уже с детства
Напомним, недавно Дмитрий Гордон также удивлял Сеть редкой фотографией со своей коллегой - певицей Екатериной Бужинской. На кадре почти 30-летней давности артистку едва узнать.