Дмитрий Гордон восхитил романтическим фото с женой и нежно поздравил ее с 39-летием

В семье известного украинского интервьюера Дмитрия Гордона праздник. Жена шоумена – журналистка Алеся Бацман – отмечает день рождения.

Избраннице Дмитрия Гордона исполняется 39 лет. По случаю праздника интервьюер посвятил жене пост в Instagram. Он опубликовал романтическое фото с Алесей и нежно поздравил ее с днем рождения.

"Великолепная дочь, мама и жена, потрясающий друг, преданный патриот Украины. С днем рождения, Алеся! Скорейшей победы нам всем!" – обратился к жене Гордон.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Алеся Бацман тоже сделала пост по случаю своего 39-летия. Она обратилась к поклонникам и отметила, что желающие могут ее поздравить, перечислив средства на дроны для ВСУ.

"Моя мечта — скорейшая победа. А мое желание — увеличить средства, благодаря которым наши герои победу приближают. Дронов фронту нужно больше, гораздо больше. Так что, если хотите меня поздравить, наибольшей радостью для меня будет ваш донат на беспилотники", — подчеркнула Олеся. .

Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Напомним, недавно Дмитрий Гордон радовал семейным контентом со своей супругой. Интервьюер спел в дуэте с Алесей Бацман.

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