Дмитрий Гордон восхитил романтическим фото с женой и нежно поздравил ее с 40-летием

Алеся Бацман отреагировала на поздравление с юбилеем от мужа.
Жена украинского журналиста и интервьюера Дмитрия Гордона 3 октября отмечает день рождения.
Более того, в этом году в журналистки Алеси Бацман юбилей. Избраннице Гордона исполняется 40 лет. Интервьюер в своем фотоблоге нежно поздравил возлюбленную с праздником. В частности, он опубликовал их редкое совместное фото. На снимке Дмитрий Гордон, одетый в синий костюм и белую рубашку, позировал в объятиях жены. Алеся Бацман на фото предстала в черном наряде, с легким макияжем и прической с кудрями.
В своем поздравлении журналист отметил качества, которые ценит в жене. В частности, она прекрасная дочь, мама, жена и профессионал своего дела. Также Гордон отметил, что безгранично любит Бацман. Свое поздравление интервьюер завершил пожеланием наступления скорейшей победы.
"Великолепная дочь, мама и жена, замечательный человек, профессиональная журналистка и редактор, свет, радость и любовь. С днем рождения! Победы нам всем!" – адресовал жене журналист.
Алеся Бацман уже отреагировала на поздравления от мужа. Журналистка коротко в комментариях отписала: "Люблю тебя, Дима мой!". К своему ответу Бацман добавила смайлик в виде красного сердца.
Напомним, недавно Дмитрий Гордон тоже радовался семейным контентом с женой. В частности, интервьюер показывал, как они провели последние теплые дни.
Читайте также:
- Сергей Притула показал взрослого сына-копию от экс-жены и поздравил его с 16-летием
- 48-летняя известная украинская актриса после развода закрутила новый роман и рассказала о возлюбленном
- Приходько эмоционально разнесла замечания "почему не на государственном" и упрекнула за травлю русскоязычных