Дмитрий Гордон восхитил романтическим фото с женой и нежно поздравил ее с 40-летием

Жена украинского журналиста и интервьюера Дмитрия Гордона 3 октября отмечает день рождения.

Более того, в этом году в журналистки Алеси Бацман юбилей. Избраннице Гордона исполняется 40 лет. Интервьюер в своем фотоблоге нежно поздравил возлюбленную с праздником. В частности, он опубликовал их редкое совместное фото. На снимке Дмитрий Гордон, одетый в синий костюм и белую рубашку, позировал в объятиях жены. Алеся Бацман на фото предстала в черном наряде, с легким макияжем и прической с кудрями.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

В своем поздравлении журналист отметил качества, которые ценит в жене. В частности, она прекрасная дочь, мама, жена и профессионал своего дела. Также Гордон отметил, что безгранично любит Бацман. Свое поздравление интервьюер завершил пожеланием наступления скорейшей победы.

"Великолепная дочь, мама и жена, замечательный человек, профессиональная журналистка и редактор, свет, радость и любовь. С днем ​​рождения! Победы нам всем!" – адресовал жене журналист.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Алеся Бацман уже отреагировала на поздравления от мужа. Журналистка коротко в комментариях отписала: "Люблю тебя, Дима мой!". К своему ответу Бацман добавила смайлик в виде красного сердца.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон тоже радовался семейным контентом с женой. В частности, интервьюер показывал, как они провели последние теплые дни.

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