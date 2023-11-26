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Дмитрий Гордон восхитил романтическими объятиями с женой в заснеженных Карпатах

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Дмитрий Гордон восхитил романтическими объятиями с женой в заснеженных Карпатах

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Супруги наслаждаются отдыхом в Буковеле.

Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон показал редкое фото с женой, журналисткой Алесей Бацман.

Снимком с возлюбленной шоумен поделился в своем Instagram. К слову, супруги поехали на отдых в Буковель и делятся оттуда фотографиями. На фото Дмитрий Гордон романтически обнимал жену, тем временем Алеся Бацман нежно прислонилась головой к плечу мужа. Пара позировала перед фотокамерой утром на фоне заснеженных Карпат.

"Утренний Буковель", — коротко подписал фотографию Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro
Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Подписчики шоумена не остались в стороне, а оставили немало комментариев под фото. Одни фанаты желали супругам счастья, а другие вообще заметили сходство между Гордоном и Бацман.

  • Прекрасная пара, достойные люди! Любови вам и победы!
  • Вы похожи друг на друга. Хорошего дня.
  • Такие счастливые. Радуюсь за вас, что вы вместе!

Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона показала редкое фото со своей мамой. Оказалось, что Алеся Бацман очень схожа с родным человеком.

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Дата публикации
Просмотры
691
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