Дмитрий Гордон восхитил романтическими объятиями с женой в заснеженных Карпатах

Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон показал редкое фото с женой, журналисткой Алесей Бацман.

Снимком с возлюбленной шоумен поделился в своем Instagram. К слову, супруги поехали на отдых в Буковель и делятся оттуда фотографиями. На фото Дмитрий Гордон романтически обнимал жену, тем временем Алеся Бацман нежно прислонилась головой к плечу мужа. Пара позировала перед фотокамерой утром на фоне заснеженных Карпат.

"Утренний Буковель", — коротко подписал фотографию Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Подписчики шоумена не остались в стороне, а оставили немало комментариев под фото. Одни фанаты желали супругам счастья, а другие вообще заметили сходство между Гордоном и Бацман.

Прекрасная пара, достойные люди! Любови вам и победы!

Вы похожи друг на друга. Хорошего дня.

Такие счастливые. Радуюсь за вас, что вы вместе!

Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона показала редкое фото со своей мамой. Оказалось, что Алеся Бацман очень схожа с родным человеком.

Читайте также: