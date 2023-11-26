Дмитрий Гордон восхитил романтическими объятиями с женой в заснеженных Карпатах

Супруги наслаждаются отдыхом в Буковеле.
Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон показал редкое фото с женой, журналисткой Алесей Бацман.
Снимком с возлюбленной шоумен поделился в своем Instagram. К слову, супруги поехали на отдых в Буковель и делятся оттуда фотографиями. На фото Дмитрий Гордон романтически обнимал жену, тем временем Алеся Бацман нежно прислонилась головой к плечу мужа. Пара позировала перед фотокамерой утром на фоне заснеженных Карпат.
"Утренний Буковель", — коротко подписал фотографию Дмитрий Гордон.
Подписчики шоумена не остались в стороне, а оставили немало комментариев под фото. Одни фанаты желали супругам счастья, а другие вообще заметили сходство между Гордоном и Бацман.
- Прекрасная пара, достойные люди! Любови вам и победы!
- Вы похожи друг на друга. Хорошего дня.
- Такие счастливые. Радуюсь за вас, что вы вместе!
Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона показала редкое фото со своей мамой. Оказалось, что Алеся Бацман очень схожа с родным человеком.
Читайте также: