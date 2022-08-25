Дмитрий Гордон впервые показал младшую дочь, которую не видел уже полгода

Однако с началом полномасштабного вторжения Дмитрий Гордон вывез членов своей семьи за границу.

Как признался журналист, он уже полгода не видел свою младшую дочь от Алеси Бацман, двухлетнюю Лиану. На странице в Instagram ведущий поделился трогательным видео, на котором маленькая Лиана на руках у бабушки исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Это впервые, когда Гордон показал лицо младшей дочери:

"Маленькой Лиане 2 года и 10 месяцев. Полгода из-за войны я ее не видел. Даже представить не мог, что она так прекрасно споет "Ой, у лузі червона калина", — подписал видео гордый звездный отец.

Подписчики Гордона отметили, что у девочки очень красивый голос и, вероятно, он ей достался от мамы: "Красиво поет", "какая красавица", "умничка, так трогательно поет".

Как известно, у Дмитрия Гордона семеро детей. В 1992-м родился сын Ростислав от брака с Натальей. В 1995 году родился сын Дмитрий от женщины по имени Злата. От второго брака с Еленой Сербиной Гордон имеет дочь Елизавету (1999) и сына Льва (2001). В 2011 году женился на журналистке Алесе Бацман, в браке с которой родились трое дочерей – Санта (родилась в 2012 году), Алиса (родилась в 2016 году) Лиана, которая появилась на свет в 2019-м.

Дмитрий Гордон со старшими дочерьми от Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Напомним, что жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман ко Дню Независимости Украины сделала поклонникам музыкальный подарок. Алеся спела композицию "Козацькому роду нема переводу".

Читайте также: