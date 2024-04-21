Дмитрий Гордон впервые за длительное время показал подросшую 7-летнюю дочь и рассекретил ее увлечения

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон впервые за длительное время показал свою заметно подросшую 7-летнюю дочь Алису.

В настоящее время девочка вместе с сестрами Сантой и Лианой находится за границей. Детям Гордона пришлось покинуть Украину из-за полномасштабной войны. Тем не менее девочки приезжают в Киев.

Дочь Дмитрия Гордона / Фото: скриншот с видео

Во время одной из таких поездок шоумен успел взять интервью у 7-летней Алисы. Дочь рассекретила папе свои увлечения. Оказывается, девочка любит рисовать. Как признается Алиса, больше всего ей нравится воспроизводить на холсте пейзажи.

"Я люблю рисовать. Я рисую картины. У меня есть мольберт, холсты, рамки, специальные кисточки, большие листы А2 и А1 есть. У меня лучше всего получается рисовать природу", — рассказала дочь Дмитрию Гордону.

Дмитрий Гордон с дочерью / Фото: скриншот с видео

Кроме того, Алиса любит танцевать. Более того, девочка даже участвовала в соревнованиях и получала медали и кубки.

"Я люблю зарабатывать медали на соревнованиях по танцам. У меня уже восемь медалей за два соревнования и кубок. Я люблю танцевать ча-ча-ча, джайв, румбу, самбу", — поделилась Алиса.

Дочь Дмитрия Гордона / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показывал свою заметно подросшую дочь. Также музыкант трогательно приветствовал Настю с 16-летием.

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