Дмитрий Гордон высказался об интимных фото от фанаток и что бы он изменил в браке с Бацман

Украинский журналист Дмитрий Гордон откровенно поделился подробностями личной жизни и рассказал, как реагирует на интимные сообщения от поклонниц.

Гордон признался, что за свою жизнь не раз задумывался о разводе, однако в третьем браке с Алесей Бацман таких мыслей не возникало ни разу. По его мнению, ему с женой помогают делать отношения крепкими и гармоничными три ключевые составляющие.

«Столько раз думал, столько и разводился. В третьем браке ни разу (не думал о разводе — прим. ред.). Потому что есть любовь, дружба и уважение. Это три главных фактора, которые не дают думать о разводе», — отметил знаменитость в интервью «55 за 5».

В то же время Гордон ответил на вопрос журналистки о том, «хотел бы ли он, чтобы его жена работала меньше и больше уделяла времени домашнему быту». Звезда признался, что действительно этого желает, потому что сейчас «она очень много работает».

Кроме того, журналист говорит, что некоторых его поклонниц все же не останавливает его брак. По словам Гордона, «очень много» неизвестных женщин пишут с непристойными предложениями и даже бросают фото себя обнаженных. И добавляет, что это «происходит постоянно». Но он уверяет, что игнорирует такие сообщения, хотя признается, что «это не может быть неприятно» для него.

