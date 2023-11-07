Дмитрий Гордон высмеял путиниста Филиппа Киркорова в женском платье: "Деградация на лицо"

Интервьюер метко подколол ярого поклонника Путина.
Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон высмеял певца-путиниста Филиппа Киркорова.
В частности, внимание шоумена привлекло видео с концерта исполнителя. К слову, на сцену Киркоров вышел в красном блестящем наряде. Гордон убежден, что это было платье.
Вместо того, чтобы петь путинист, начал делать странные вещи с микрофоном и трясти им перед своим лицом. По словам Гордона, процесс деградации ярого поклонника Путина запущен и его уже не остановить.
"Путинист Киркоров в женском платье выполняет невообразимые движения с микрофоном. Деградация на лицо и на лице", — прокомментировал увиденное действо Дмитрий Гордон.
Подписчики интервьера тоже оставили саркастические комментарии под видео. Они высмеяли внешний вид путиниста Киркорова, а также его странное поведение.
- Какая публика, такой и артист. Они там все друг друга стоят
- Когда пел два часа под фонограмму, а в конце решил завыть
- Какой он противный!
Напомним, недавно украинские хакеры потроллили путинистов Олега Газманова и Григория Лепса. Они сломали учетные записи ярых поклонников политики путина в Spotify и разместили там фото с призывом остановить войну от их имен.
Читайте также: