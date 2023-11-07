Дмитрий Гордон высмеял путиниста Филиппа Киркорова в женском платье: "Деградация на лицо"

Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон высмеял певца-путиниста Филиппа Киркорова.

В частности, внимание шоумена привлекло видео с концерта исполнителя. К слову, на сцену Киркоров вышел в красном блестящем наряде. Гордон убежден, что это было платье.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/gordondmytro

Вместо того, чтобы петь путинист, начал делать странные вещи с микрофоном и трясти им перед своим лицом. По словам Гордона, процесс деградации ярого поклонника Путина запущен и его уже не остановить.

"Путинист Киркоров в женском платье выполняет невообразимые движения с микрофоном. Деградация на лицо и на лице", — прокомментировал увиденное действо Дмитрий Гордон.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/gordondmytro

Подписчики интервьера тоже оставили саркастические комментарии под видео. Они высмеяли внешний вид путиниста Киркорова, а также его странное поведение.

Какая публика, такой и артист. Они там все друг друга стоят

Когда пел два часа под фонограмму, а в конце решил завыть

Какой он противный!

Напомним, недавно украинские хакеры потроллили путинистов Олега Газманова и Григория Лепса. Они сломали учетные записи ярых поклонников политики путина в Spotify и разместили там фото с призывом остановить войну от их имен.

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