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Дмитрий Гордон высмеял скандальную Лолиту, которая напилась и начала говорить чушь

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1426
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Дмитрий Гордон высмеял скандальную Лолиту, которая напилась и начала говорить чушь

Дмитрий Гордон и Лолита

Артистка-путинистка отметилась очередным неадекватным поведением.

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон высмеял скандальную певицу Лолиту, которая напилась и начала говорить непонятные вещи.

В своем Instagram знаменитость опубликовал видео, где путинистка отметилась очередным неадекватным поведением. Лолита сначала рассказывала, какой у нее вид из окна, пила при этом какой-то напиток, а впоследствии вообще начала говорить полную чушь. Певица на видео начала чирикать, лаять и мяукать.

Дмитрий Гордон не смог удержаться и посмеивался над таким поведением скандальной исполнительницы.

"Лолита. Загаженное стекло. Загаженные мозги", — прокомментировал видео журналист.

В комментариях подписчики Гордона тоже присоединились к обсуждению. Они отметили, что путинистка, похоже, уже напилась и сошла с ума.

  • Видно, нормально квасит!
  • Собирается на работу с эликсиром молодости в руке. Ну если наркоманить немного прекратила, то алкоголизм не лечиться.
  • Зовите санитаров, у женщины белка

Напомним, в январе певица-путинистка Лолита оказалась под санкциями от СНБО. Скандальная исполнительница в своей манере уже отреагировала на ограничения против нее.

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Дата публикации
Просмотры
1426
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