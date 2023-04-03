Дмитрий Гордон высмеял скандальную Лолиту, которая напилась и начала говорить чушь

Артистка-путинистка отметилась очередным неадекватным поведением.
Ведущий и журналист Дмитрий Гордон высмеял скандальную певицу Лолиту, которая напилась и начала говорить непонятные вещи.
В своем Instagram знаменитость опубликовал видео, где путинистка отметилась очередным неадекватным поведением. Лолита сначала рассказывала, какой у нее вид из окна, пила при этом какой-то напиток, а впоследствии вообще начала говорить полную чушь. Певица на видео начала чирикать, лаять и мяукать.
Дмитрий Гордон не смог удержаться и посмеивался над таким поведением скандальной исполнительницы.
"Лолита. Загаженное стекло. Загаженные мозги", — прокомментировал видео журналист.
В комментариях подписчики Гордона тоже присоединились к обсуждению. Они отметили, что путинистка, похоже, уже напилась и сошла с ума.
- Видно, нормально квасит!
- Собирается на работу с эликсиром молодости в руке. Ну если наркоманить немного прекратила, то алкоголизм не лечиться.
- Зовите санитаров, у женщины белка
Напомним, в январе певица-путинистка Лолита оказалась под санкциями от СНБО. Скандальная исполнительница в своей манере уже отреагировала на ограничения против нее.
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