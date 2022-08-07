Дмитрий Гордон залюбовал фото с женой-красавицей, младше его на 17 лет

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий Гордон начал вести информационную войну в своем Instagram и прекратил делиться личными фото.

Но сегодня, 7 августа, знаменитость решила порадовать и отвлечь своих подписчиков и опубликовал снимок, на котором изображен со своей женой, журналисткой Алесей Бацман.

Но фотографии влюбленные нежно обнимают друг друга на фоне кленов. А Алеся, которая младше Дмитрия на 17 лет, загадочно смотрит вдаль.

Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Летнее утро", — подписал фото Гордон.

Поклонники были рады видеть в фотоблоге Дмитрия такое семейное теплое фото. Они сразу засыпали своего кумира комплиментами.

Приятно на вас смотреть!

Очаровательная пара! Еще больше вам любви!

Какие вы красивые! Мирное небо вам и процветание вашей семьи!

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