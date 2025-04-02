Дмитрий Каднай

Реклама

Участник группы KADNAY — певец Дмитрий Каднай — сделал откровенное заявление о личной жизни.

Поклонниц артиста очень волнует вопрос — свободно ли его сердце? Впрочем, певец не из тех, кто демонстрирует личную жизнь на показ. Но в эфире М1 исполнитель приоткрыл занавес, когда ведущая поинтересовались, находится ли он в отношениях. Дмитрий Каднай заверил, что сейчас его сердце свободно.

“Я один, на личном я один, все!” — поделился исполнитель.

Реклама

Дмитрий Каднай

Дмитрий Каднай говорит, что посвящает свое время музыке. В частности, уже 11 апреля мир увидит новый альбом KADNAY. Артист говорит, что в пластинку войдут 11 композиций. Девять песен будут совершенно новыми, а две - акустические.

“Мы очень давно не радовали наших поклонников новыми релизами. Нам постоянно прилетало. Я постоянно говорил, что когда ты ставишь себе дедлайн, а в творчестве дедлайн — это не лучшая штука. Мы говорили, что альбом выпустим зимой, потом весной, летом, осенью. Постоянно откладывали. И вот он выйдет 11 апреля. Там будет 11 песен, из которых будут 9 оригинальных, 2 - в акустике”, - рассекретил артист.

Группа KADNAY / © instagram.com/k.a.d.n.a.y

Напомним, недавно певец KHAYAT заговорил о новых романах. Артист также признался, почему не спешит становиться отцом.