Дмитрий Коляденко напугал неудачным опытом инъекций для похудения: "Больно, кровь течет"

Дмитрий Коляденко

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, что решил испытать на себе модный метод борьбы с лишним весом — уколы для похудения.

Результат оказался совсем не таким, как ожидал артист. Коляденко откровенно рассказал, что сделал около 20 инъекций в живот, надеясь на быстрый эффект. Но вместо заветного результата получил лишь боль и разочарование.

"Я делал уколы, штук двадцать в живот. Это больно, кровь течет, результат — ноль. Я не советую. Это все ноль", — откровенно заявил шоумен в шоу"Утро в большом городе".

Дмитрий Коляденко

Звезда добавил, что полностью разочаровался в таком способе похудения и призвал не повторять его ошибку.

