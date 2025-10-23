- Дата публикации
Дмитрий Коляденко напугал неудачным опытом инъекций для похудения: "Больно, кровь течет"
Знаменитость поделился мучительным опытом во время попыток похудеть.
Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, что решил испытать на себе модный метод борьбы с лишним весом — уколы для похудения.
Результат оказался совсем не таким, как ожидал артист. Коляденко откровенно рассказал, что сделал около 20 инъекций в живот, надеясь на быстрый эффект. Но вместо заветного результата получил лишь боль и разочарование.
"Я делал уколы, штук двадцать в живот. Это больно, кровь течет, результат — ноль. Я не советую. Это все ноль", — откровенно заявил шоумен в шоу"Утро в большом городе".
Звезда добавил, что полностью разочаровался в таком способе похудения и призвал не повторять его ошибку.
